Янукович примет участие в саммите "Восточное партнерство" в Чехии 23-24 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спецпосланник по вопросам «Восточного партнерства» МИД Чехии Петер Мареш.

«Визит планируется. Он должен состояться 23-24 апреля», - сказал Мареш.

«Это встреча нашего Президента с президентами стран «Восточного партнерства». На встрече будут присутствовать 5 президентов стран «Восточного партнерства» и премьер-министр Беларуси», - сказал Мареш.По его словам, в ходе визита Янукович примет участие в саммите инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», приуроченном к 5-й годовщине Пражского саммита «Восточного партнерства».

По его словам, в саммите также примут участие Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, а также представители стран-инициаторов «Восточного партнерства» - Польши и Швеции, и представитель Греции как страны, председательствующей с 1 января в Европейском Союзе.

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По словам Мареша, Чехия ожидает, что саммит поможет по-новому посмотреть на долгосрочные перспективы развития «Восточного партнерства».

При этом Мареш подтвердил, что мэр Праги не приглашает Януковича посетить город. «Это правда. Не приглашает, значит, Президент Янукович не будет в Праге по приглашению мэра Праги, он будет по приглашению Президента», - сказал Мареш. «Если господин Янукович захочет погулять по Праге, то он, наверное, сможет это сделать, но, насколько я понял, мэр не будет встречать его в Пражской ратуше», - добавил Мареш.

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Как сообщал УНИАН, мэр Праги Томаш Гудечек заявил, что, согласно решению мэрии, столица Чехии не будет участвовать в организации визита Януковича, решила мэрия города. Как, отметил мэр Праги, «абсурдно, чтобы именно Президент Янукович приземлился на аэродроме, который носит имя Вацлава Гавела». По его словам, если Президент Украины прибудет в Прагу, городская власть не будет организовывать никаких мероприятий, привычных в случае визитов глав государств, в частности не пригласит Януковича на традиционный прием в ратушу.

С призывом вообще отменить визит Януковича в Чехию обратились к Президенту страны Милошу Земану ряд чешских общественных деятелей, поэтов, кинорежиссеров, певцов, спортсменов, руководителей администраций городов и областей.