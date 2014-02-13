Нардеп от “Батькивщини” просит СБУ и ГПУ изучить призывы Добкина к федерализации Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "За Украину!", Стойко призывает “изучить этот вопрос, принять немедленные и жесткие меры относительно недопущения неконституционного изменения государственного строя”.

В обращении Стойко отмечается, что Добкин заявил в ходе круглого стола: «Социально-экономические и политические процессы в посткризисной Украине» в Харькове, что «федерализация дает возможность законодательно, конституционно закрепить право территории на более широкие полномочия». Стойко также приводит цитату Добкина о том, что «если проводить децентрализацию в унитарном государстве, то сколько полномочий на места не давай, принимается один специальный закон под названием бюджет, и вся эта самостоятельность регионов и децентрализация превращается в пшик».

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Стойко отмечает, что “такие призывы руководителя Харьковской ОГА к федерализации Украины в условиях политического кризиса в стране - это реальная угроза для суверенитета и территориальной целостности государства”.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля с.г. Служба безопасности Украины по заявлению депутата Стойко открыла уголовное производство относительно подготовки к осуществлению посягательства на территориальную целостность Украины.

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Ранее Стойко обратился к председателю Службы безопасности Украины и генеральному прокурору Украины с требованием принять немедленные и жесткие меры по недопущению развертывания сепаратизма в Автономной Республике Крым.

Основанием для такого обращения стали обнародованные в СМИ заявления крымских депутатов от Партии регионов о необходимости принятия Верховной Радой Крыма обращения к Президенту и парламенту Российской Федерации с просьбой защитить статус автономии и права населения Крыма.