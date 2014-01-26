Добкин поддержал внутренние войска, сфотографировавшись в шлеме и со щитом
19:19, 26 января 2014Политика
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Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин сфотографировался с двумя бойцами внутренних войск, надев шлем и взяв в руки щит
Добкин в шлеме и со щитом / @mdobkin
Фотографию губернатор Харьковщины выложил в своем Твиттере.
"Работаем", - подписал он фото, отвечая на вопрос одного из пользователей, что происходит на Харьковщине.
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