”Пора” ставит Кучму в пример коалиции

Гражданская партия “Пора” призывает отдать оппозиции комитеты Верховной Рады по бюджетной политике и свободе слова.

Об этом идет речь в заявлении “Поры”, переданном УНИАН.

По мнению членов “Поры”, распределение парламентских комитетов, которое предлагает новосозданная помаранчевая коалиция, не будет “гарантировать политической оппозиции ее прав и не будет способствовать эффективному функционированию новоизбранной власти”.

“Пора” считает, что “руководство в таких парламентских комитетах, как комитет по бюджетной политике, комитет по вопросам свободы слова, комитет по вопросам прав человека и комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, должно обязательно принадлежать оппозиции. Потому что иначе неизбежно возникнут конфликты интересов между разными представителями власти, одни из которых будут защищать права человека от своих коллег - представителей тех же провластных политических сил”.

“Даже при Президенте КУЧМЕ, - напоминает “Пора”, - комитеты по вопросам свободы слова и борьбы с организованной преступностью и коррупцией возглавляли представители оппозиции”.

Также гражданская партия “Пора” констатирует, что нынешняя оппозиция не проявляет должной активности в защите демократических процедур в парламенте, и призывает новообразованную оппозицию активнее отстаивать свои права.

Справка УНИАН. Согласно распределению должностей между политическими силами, которые сформировали Коалицию демократических сил, парламентский комитет по бюджетной политике и комитет по вопросам прав человека возглавят представители блока “Наша Украина”; комитет по вопросам свободы слова и комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией – БЮТ.