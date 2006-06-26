Тимошенко боится сглазить коалицию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отказывается говорить о своих первых шагах в должности премьер-министра Украины до назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

«Чтобы не сглазить нашей родной “помаранчевой” коалиции, я бы сейчас пока не делала никаких заявлений, пока не состоится голосование (в парламенте), пока не будет назначена власть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Как только будет назначено правительство, руководство Верховной Рады, я обязательно выступлю и расскажу», - добавила она. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что у нее целая папка планов.

На вопрос, имеет ли она сомнения относительно голосования депутатов - членов парламентской коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Никакого сомнения нет, но жизнь может преподнести сюрпризы».