Герман считает, что Кличко "погорячился" с дебатами

Народный депутат от фракции Партии регионов Анна Герман считает, что Кличко "погорячился", когда согласился на дебаты с Президентом Украины Виктором Януковичем, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

"Это проблема Кличко - он согласился, а теперь выдвигает какие-то условия. Возможно, он погорячился, дав положительный ответ" - заявила Герман.

Также политик добавила, что Президент войдет в положение Кличка и даст ему время подготовиться.

"Когда Виталий будет готов, пусть скажет!" - добавила она.

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Как сообщал ранее УНИАН, лидер "УДАРа" Виталий Кличко предлагал президенту Украины Виктору Януковичу провести публичные дебаты на Майдане Незалежности, чтобы он услышал, что люди думают о его политике.

11 февраля стало известно, что Виктор Янукович готов провести дебаты с лидером "УДАРа" Виталием Кличко на одном из общенациональных телеканалов.

"Чтобы сделать эти дебаты максимально доступными для широкой общественности, а не только для аудитории, которая находится на Майдане Независимости, предлагается провести их на одном из общенациональных телеканалов", - подчеркнул тогда руководитель управления пресс-службы главы государства Андрей Лысенко.

Позже стало известно, что Кличко согласился провести теледебаты с Януковичем только после его отставки. Политик отметил, что теледебаты являются нормальной практикой во время предвыборной кампании в демократических странах.