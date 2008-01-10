Москаль знает, как проверить парламент ”на вшивость”

Завтра в Киеве будет презентован законопроект о создании Национального антикоррупционного бюро. Об этом «Народной Самообороне» сообщил народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Геннадий Москаль.

Правовая основа законопроекта о создании Национального антикоррупционного бюро – закон «О противодействии противозаконным действиям и коррупции». "Также необходимо принять изменения к 18 законов Украины, в том числе - о государственной службе, органах местного самоуправления, судоустройстве, и других", - отметил Геннадий Москаль.

«Создание Национального антикоррупционного бюро – это одно из предвыборных обещаний именно «Народной Самообороны», и мы выполнили его. Теперь нам интересно посмотреть на парламент, где многие выступают за борьбу с коррупцией. Этот законопроект станет проверкой на вшивость», - считает Геннадий Москаль.