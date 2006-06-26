Тимошенко видит один-единственный риск

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что единственным риском при формировании помаранчевой коалиции остается голосование в Верховной Раде Украины за кандидатуры премьер-министра и председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая перед студентами Киево-Могилянской академии.

«Риск остался один – это непосредственно голосование в ВР, потому что будут выноситься две кандидатуры одновременно – на должность председателя ВР и премьер-министра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что от голосования за эти две кандидатуры будет зависеть дееспособность коалиции.

По словам лидера БЮТ, избрание спикера парламента и главы правительства должно состояться в четверг, 29 июня. Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ не планирует откладывать это голосование.

По ее убеждению, этот вопрос тормозится блоком «Наша Украина», который еще не определился с кандидатурой на должность спикера. «Я надеюсь, что сегодня решение «Нашей Украиной» будет принято, что это решение будет демократическим, что кандидатура будет такой, что позволит работать коалиции и не создавать ни одного риска для ее работы. Я рассчитываю, что мы это первое испытание пройдем надежно, общим голосованием», - отметила лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ сообщила, что 27 июня фракция «Наша Украина» определится с кандидатурой на должность председателя Верховной Рады. По ее словам, сегодня состоится заседание политсовета блока по этому вопросу. Завтра на заседании фракции, возможно, путем голосования изберут кандидатуру от «Нашей Украины» на должность спикера.