У Януковича сознались, что Ющенко обещал им ”ширку”

Партия регионов согласилась на проведение досрочных парламентских выборов в обмен на обещание секретариата президента о создании широкой коалиции.

Об этом в интервью "Газете по-украински" сказал регионал Василий Хара.

"В мае состоялись определенные договоренности, и поэтому мы дали согласие на досрочные выборы", - сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких договоренностях идет речь, Хара ответил: "О широкой коалиции".

"В сущности, президент в очередной раз обманул. Я тогда говорил, что нельзя ему доверять. Он крутил-крутил... Пытался и Юлию Владимировну обмануть, и Виктора Федоровича, и нашу политическую силу. Сегодня мы поняли, что из обещанного ничего не будет", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Хары, в Партии регионов и до сих пор не отвергают идею широкой коалиции.

"Сегодня ситуация одна, а завтра она может измениться. Скажут: ”Ребята, давайте что-то делайте. Давайте создавать коалицию”. Тогда будет оправдано присутствие нашего человека в СНБО (Раисы Богатыревой)", - сказал он.

Украинская правда