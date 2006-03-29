БЮТ заявляет, что их голоса приписывали Лазаренку

По данным параллельного подсчета голосов Блока Юлии Тимошенко, в Верховную Раду проходят пять политических сил - Партия регионов, за которую проголосовали 29,15% избирателей, БЮТ - 24,15%, блок “Наша Украина” -14,5%, Социалистическая партия Украины - 6,01% и Коммунистическая партия Украины - 3,62%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя избирательного штаба БЮТ Олег НАДОША.

По информации БЮТ, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” набрал 2,51% голосов, Народный блок Литвина - 2,48%. Данные получены с 95,88% протоколов с печатями избирательных комиссий.

О.НАДОША отметил, что во время проведения голосования наблюдатели от БЮТ не выявили явных нарушений, главные проблемы - с подсчетом голосов. По данным БЮТ, подсчеты голосов тормозились в Донецкой, Луганской, Запорожской областях, в городе Одессе и Крыму.

“Мы уверены в том, что сегодня в Донецке и Луганске идет явное искажение результатов голосования”, - сказал он.

Как отметил О.НАДОША, наблюдается тенденция, что голоса БЮТ отдавались Партии регионов и Блоку Наталии Витренко.

В свою очередь, руководитель юридического департамента избирательного штаба БЮТ Андрей ПОРТНОВ продемонстрировал журналистам незаполненный протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов, однако с мокрыми печатями и подписями членов комиссии. Есть также протоколы, в которых данные о результатах голосования проставлены карандашом.

Он отметил, что в областях, где у БЮТ возникают опасения относительно правильности подсчета голосов, в частности Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Одесской областях, БЮТ будет проводить мониторинг. В эти области выехали мобильные группы юристов, которые составляют соответствующие акты. По словам А.ПОРТНОВА, по целому ряду регионов БЮТ будет поднимать вопрос о признании недействительными результатов голосования на отдельных избирательных участках. Если окружные избирательные комиссии не удовлетворят жалобы БЮТ, они намерены направлять их в Центральную избирательную комиссию, а в случае, ”если мы не найдем понимания, этот вопрос переместится в судебную плоскость”. “Наша задача - защитить результат по каждому участку, который вызывает у нас подозрения”, - сказал А.ПОРТНОВ.

Он сообщил, что только в Донецкой области за вчерашний день составлено около 100 актов, большинство которых “имеет признаки для обжалования результатов выборов”. Также А.ПОРТНОВ сообщил об “уникальном случае”, когда на одном из участков в Донецкой области избиратель пришел голосовать в воскресенье и до вчерашнего дня оттуда не выходил, обдумывая, за кого голосовать.

Он также сообщил, что на сайте ЦИК много ошибок, когда голоса БЮТ приписывались Блоку Павла Лазаренко, Партии зеленых Украины, блоку “Киев - европейская столица”.

А.ПОРТНОВ отметил, что БЮТ готов поделиться своей информацией относительно параллельного подсчета голосов с другими политическими силами в случае необходимости.