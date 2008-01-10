Ющенко поставил общую задачу для Тимошенко, Яценюка и Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил общей задачей для Кабинета Министров, Верховной Рады и Секретариата Президента вступление Украины во Всемирную торговую организацию торговли в феврале этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время еженедельной традиционной встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и Председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ с участием секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЁВОЙ и главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

При этом Президент констатировал, что в конце года Украина достигла максимальной готовности к членству в ВТО.

Отдельно для правительства Президент определил в качестве ключевой задачи внесение сбалансированных и согласованных изменений в государственный бюджет на 2008 год. «Избежание всех рисков бюджетного процесса и экономических процессов для развития определенных отраслей экономики», – такое условие поставил глава государства. Президент убежден, что доработанный бюджет должен отвечать общим позициям институтов власти, и предложил серьезно поработать над этим документом.

Также в ходе встречи В.ЮЩЕНКО поставил перед правительством задачу обеспечить финансирование мероприятий подготовки к Евро-2012. «Это тема, которая с февраля должна быть обеспечена в государственной части бюджетными финансами», - сказал Президент.

Отдельно В.ЮЩЕНКО выставил требование правительству заложить в бюджет 2008 года новую концепцию строительства доступного жилья.

По мнению главы государства, изменения в бюджет также должны обеспечить реструктуризацию задолженности по компенсации налога на добавленную стоимость предприятий разных форм собственности.

Обобщающая задачу для власти, Президент выразил убеждение, что он видит все шансы и возможности совместных действий для улучшения благосостояния каждого гражданина и развития современной Украины. «Я убежден, что мы сможем действовать эффективно, системно, единой командой и без лишнего популизма», - отметил глава государства.