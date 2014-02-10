МИД Литвы: Если ситуация в Украине ухудшится, то ЕС быстро отреагирует санкциями

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел не принял решения о введении адресных санкций против украинских власть предержащих, но ЕС будет "быстро готов" к такому шагу в случае ухудшения ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, комментируя заседание Совета ЕС с участием 28 министров иностранных дел, добавив, что ЕС требует создания в Украине широкого по политическому признаку нового правительства с большими полномочиями за счет президентских полномочий.

"Мы согласовали, что реакция Европейского Союза - если ситуация на месте ухудшится, - то ЕС прореагирует быстро. Это значит, что мы не планируем что-то делать сейчас, пока мы видим определенные аспекты диалога. Диалог - это единственный путь выхода из этой ситуации. И мы поощряем диалог (между властью и оппозицией)", - сказал Линкявичус, отвечая на вопрос УНИАН.

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"Были уже хорошие признаки - отмена антидемократических законов 16 января, например. У ЕС есть определенные требования - это новое широкое правительство, конституционная реформа, перераспределение власти между Президентом и правительством в пользу правительства и прозрачные демократические выборы - все это будут положительные признаки для выхода из кризиса", - сказал литовский министр.

"Если эти требования будут выполнены - особенно, что касается нового правительства, которое будет готово к реформам, - мы будем и дальше тесно работать с Украиной, а также привлечем международные финансовые институты - МВФ, ЕБРР для возможного финансового пакета помощи. Рано еще говорить о цифрах, но важно помнить, что эта помощь будет иметь условия. Если все эти шаги будут выполнены, то не будет необходимости принимать те меры (санкции - УНИАН)", - добавил литовский министр.