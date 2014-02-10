Сегодня в Одессе состоится суд по делу Игоря Маркова

Об этом сообщает пресс-служба партии.

9 февраля арестованного Маркова было доставлено в Одессу, и он находится в больничном корпусе Одесского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркова, лишенному мандата народного депутата, инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине II.

Читайте такжеМаркова будут судить в Одессе - адвокат22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова взяли областное отделение милиции в осаду. Ночью милиции удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы.