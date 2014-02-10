На Грушевского ситуация спокойная, пропускной режим между баррикадами усилен

Как передает корреспондент УНИАН, пропускают только волонтеров, медиков и представителей СМИ. Ситуация спокойная, митингующие не прибегают к активным действиям.

Читайте такжеНа Грушевского массово стягивают силовиков Между тем в палаточном городке на Майдане Незалежности находятся около 1 тыс. человек. Непосредственно возле сцены находится несколько сотен людей, которые смотрят политические фильмы. Со сцены раздаются призывы вступать в ряды самообороны.

Ситуация на Майдане Незалежности тоже спокойная, баррикады из мешков со снегом ввиду плюсовой температуры существенно просели, однако не растаяли.