На Грушевского ситуация спокойная, пропускной режим между баррикадами усилен

10:18, 10 февраля 2014
Политика
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На улице Грушевского, где продолжается акция протеста, находится около 50 человек, однако пропускной режим между баррикадами остается усиленным.

Фото : REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, пропускают только волонтеров, медиков и представителей СМИ. Ситуация спокойная, митингующие не прибегают к активным действиям.

Читайте такжеНа Грушевского массово стягивают силовиков Между тем в палаточном городке на Майдане Незалежности находятся около 1 тыс. человек. Непосредственно возле сцены находится несколько сотен людей, которые смотрят политические фильмы. Со сцены раздаются призывы вступать в ряды самообороны.

Ситуация на Майдане Незалежности тоже спокойная, баррикады из мешков со снегом ввиду плюсовой температуры существенно просели, однако не растаяли.

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