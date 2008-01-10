Луценко сменил руководство украинского бюро Интерпола
13:20, 10 января 2008Политика
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Неволю представили личному составу
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подписал приказ о назначении на должность руководителя рабочего аппарата Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василия НЕВОЛИ.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Ранее В.НЕВОЛЯ занимал должность первого заместителя руководителя НЦБ. До него руководителем украинского бюро Интерпола был Ростислав ВЕРГЕЛЕС.
8 января новый руководитель НЦБ был официально представлен личному составу МВД.
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