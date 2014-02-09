В Кабмине поздравили Семеренко с бронзовой медалью Олимпиады

В своей поздравительной речи Сергей Арбузов отметил, что нашей спортсменке удалось не просто завоевать почетную награду.

Читайте такжеУкраинка Вита Семеренко выиграла олимпийскую бронзу в биатлоне«Виктория Семеренко, в столь сложный для страны период, своей силой духа и волей к победе, смогла внушить оптимизм всем гражданам Украины, которые верят и гордятся своей страной, которые привыкли тяжелым трудом приумножать славу нашего народа, демонстрировать всему миру неисчерпаемый потенциал внутренней энергии, стремления побеждать в честной борьбе. Мы гордимся Викторией и всеми нашими олимпийцами. Общими усилиями, нашим девчатам удалось спустя восемь лет вновь заставить мир считаться с мощью украинского спорта, в целом, и биатлона, в частности», - сказал и.о. премьер-министра.

Арбузов пожелал бронзовому призеру Виктори Семеренко, ее сестре Валентине, которая также участвовала в спринтерской гонке, а также всем украинским спортсменам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед на благо украинского народа.

«Спорт, как и жизнь, не прощает ошибок. Но, отнюдь не промахи, которые случаются у каждого, являются решающим фактором в вопросе – победишь ты или проиграешь. Целеустремленных людей промахи лишь учат не промахиваться!», - сказал премьер, выразив надежду, что бронза в биатлоне – отнюдь не последняя медаль украинцев на зимних олимпийских играх 2014 года.

Как известно, Виктория Семеренко финишировала третьей в спринтерской гонке на 7,5 км.

На финише украинке не хватило мгновения, чтобы опередить россиянку Ольгу Вилухину - 1,8 секунды. Победу в спринте одержала словачка Анастасия Кузьмина.

Семеренко принесла первую награду Украине на Олимпиаде в Сочи. Более того, наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета на зимних Олимпийских играх впервые с Турина-2006, когда бронзу выиграла танцевальная пара фигуристов Грушина/Гончаров. В биатлоне в последний раз украинские атлеты оставляли след в далеком 1998 году на Играх в Нагано. Тогда в индивидуальной гонке на 15 км серебро выиграла Елена Петрова.