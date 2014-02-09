Во фракции ПР появилась «группа Тигипко» - депутат

Об этом в своем блоге на Украинской правде написал народный депутат от «Батькивщины» Андрей Шевченко.

Читайте такжеТигипко: Верховная Рада заслуживает, чтобы ее распустилиПо его словам, «лидером этой группы называют Сергея Тигипко»

Как отметил Шевченко, вместе с другими депутатами - Лесей Оробец, Андреем Павловским и Александром Бригинцем - ”регионалам” было направлено открытое письмо с предложением не поддерживать ”ястребов” и не голосовать за кандидатуру Андрея Клюева на должность премьер-министра.

”Судя по моей информации, во фракции ПР сформировалась группа, которая готова действовать вразрез с генеральной линией Януковича-Медведчука. Речь идет о, по меньшей мере 30 депутатах, которые готовы голосовать ”иначе”, – по совести и по здравому смыслу”, - отметил Шевченко.

Читайте такжеСМИ: Депутаты ПР жалуются, что к их домам приносят погребальные венкиТакже он отметил, что по его информации, ”Демократическую платформу” в Партии регионов ”готовы поддержать несколько губернаторов и несколько председателей областных организаций ПР.

”Бунта этой команды следует ожидать в ближайшую неделю”, - добавил Шевченко.

Раньше в оппозиции заявили, что Виктор Янукович готовит Андрея Клюева на пост премьера, и уехал в Сочи согласовывать его кандидатуру с президентом России Владимиром Путиным, а партия ”ястребов” в парламенте пытается ”продавить” кандидатуру Клюева как премьера и реализовать силовой сценарий в Украине.

Как известно, кандидатуру Клюева на должность премьера, вместе с Сергеем Арбузовым и Арсением Яценюком, называли как одну из основных перед началом пленарной работы Верховной Рады на прошлой неделе.

Источник: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/9/7013232/