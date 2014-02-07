В Горловке опять выбили окна в офисе «Батькивщины»
В Горловке Донецкой области неизвестные опять выбили окна в офисе городской организации партии «Батькивщина» и бросили туда бутылку с неизвестной смесью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина», сегодня, 7 февраля, неизвестные опять разбили окна и бросили в офис бутылку с горючей смесью.
«Только вчера мы поставили новые стеклопакеты, приварили решетки... Угрозы в отношении «Батькивщина» - это уже система!» - сказал председатель Горловской городской партийной организации ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина» Денис Токарь, отметив, что связывает эти преступления с активной политической деятельностью местного отделения партии и обострением общественно-политической ситуации в стране.
«Сегодня власть говорит о так называемых неофашистах, подразумевая граждан, которые борются за свои права и свободы, и при этом закрывает глаза на очевидные преступления в отношении «неугодных», предоставляя злоумышленникам полную свободу действий. Я еще раз подчеркиваю: мы действуем исключительно в рамках закона «О политических партиях в Украине», и препятствование законной политической деятельности чревато уголовным наказанием», - заявил Токарь.
Как сообщили следователи Центрально-Городского РО Горловского городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области, по факту преступления было «открыто уголовное производство по ч 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) через ч.2 ст.15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса Украины».
Как сообщал УНИАН, в Горловке Донецкой области 29 января неизвестные разбили окна и бросили в офис бутылки с горючей смесью. Тогда была вызвана милиция и следователи после обследования места происшествия забрали с собой бутылки с неизвестной смесью в качестве вещественных доказательств.