В Горловке опять выбили окна в офисе «Батькивщины»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина», сегодня, 7 февраля, неизвестные опять разбили окна и бросили в офис бутылку с горючей смесью.

«Только вчера мы поставили новые стеклопакеты, приварили решетки... Угрозы в отношении «Батькивщина» - это уже система!» - сказал председатель Горловской городской партийной организации ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина» Денис Токарь, отметив, что связывает эти преступления с активной политической деятельностью местного отделения партии и обострением общественно-политической ситуации в стране.