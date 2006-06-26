Мороз отказывается менять Минтранс на Луценко

Социалисты не собираются обменивать должность министра внутренних дел на должность министра транспорта, сказал журналистам лидер СПУ Александр Мороз, комментируя заявление «Нашей Украины» относительно целесообразности такого обмена.

А. Мороз отметил, что переговоры о распределении должностей происходили более трех месяцев, «и «Наша Украина» выбила для себя эту должность (министра внутренних дел)».

Лидер СПУ заметил, что Юрий Луценко должен остаться в должности министра внутренних дел.