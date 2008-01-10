Заместитель генпрокурора рассказал, как его травили

Заместитель генпрокурора Николай Голомша, в кабинете которого были выявлены пары ртути, прошел амбулаторное обследование и продолжает исполнять служебные обязанности, работая в кабинете своего старшего помощника.

"Сейчас мое состояние здоровья нормализовалось, сердце и печень в норме, большинство анализов - тоже. Употребляю рекомендованные врачами препараты и продолжаю работать", - сказал Голомша в интервью "Украине молодой".

Сейчас в его кабинете проводят ремонт, а следователи ГПУ начали оперативно-следственные мероприятия - устанавливают и допрашивают людей, которые имели доступ в кабинет заместителя генпрокурора.

"Последние три месяца я едва не умирал в своем кабинете, были моменты, когда чувствовал, что теряю сознание, и это видели мои коллеги. Ощущал сильное головокружение, боли, начала подводить память, давили сердце и печень. И это при том, что я занимаюсь спортом, регулярно хожу в бассейн", - рассказал Голомша.

"Сначала думал, что это сквозняки, думал на остеохондроз. Но что удивительно: открою окно - и сразу становилось легче дышать. При этом и я, и мой старший помощник ощущали металлический привкус во рту, была наэлектризована голова...", - добавил он.

По словам заместителя генпрокурора, все выяснилось 12 декабря, когда он поехал на семинар следователей в Яремче.

Перед командировкой Голомша обратился с просьбой проверить его комнату на наличие каких-то испарений.

Обследовав кабинет Голомши, сотрудники санэпидемстанции обнаружили в воздухе присутствие испарений ртути, которые превышали предельно допустимые концентрации, после чего в помещении была проведена демеркуризация.

"Превышение концентрации испарений ртути при входе в кабинет по левую сторону было в три, а за рабочим столом - аж в четыре раза!", - отметил Голомша.

Также, по его словам, обнаружили формальдегиды с двойным превышением нормы, но их в этом кабинете находили и раньше.

"Что интересно, специалисты горошинок ртути так и не нашли, хотя даже пол сорвали. Кулуарно говорят о редчайшем случае: ртуть, распыленная в воздухе. Кто за этим стоит, думаю, следствие разберется", - сказал Голомша.

Как известно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с выявлением паров ртути в служебном кабинете Голомши.

Украинская правда