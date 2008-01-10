У депутата-«регионала» украли барана

У депутата Николаевского облсовета от Партии Регионов О. Ковтунова в предпраздничные дни из загородного дома (в селе Черноморка Очаковского района) украли барана.

Работники милиции сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить личности злоумышленников и ищут барана, сообщает Обком со ссылкой на Новости N.