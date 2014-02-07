В Севастополе подожгли автомобиль лидера молодежного крыла партии УДАР
В Севастополе сегодня под утро подожгли автомобиль лидера молодежного крыла партии УДАР, местного жителя Дмитрия Белоцерковца.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил проинформированный источник, близкий к правоохранительным органам.
В секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе подтвердили, что сгоревший автомобиль принадлежал Белоцерковцу.
В официальном пресс-релизе милиции Севастополя сообщается, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту поджога автомобиля.
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«Утром 7 февраля в Гагаринское РО УМВД Украины в г. Севастополе поступило сообщение, что в гаражном кооперативе, расположенном в районе улицы Щитовая, произошло загорание автомобиля "Toyota Corolla”. Пожар локализован силами наряда пожарной части. В милиции добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела. Было установлено, что автомобиль принадлежит 27-летнему севастопольцу», - говорится в сообщении.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие, в рамках которого будет назначена экспертиза для установления причин возникновения пожара.