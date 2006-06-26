Витренко обвиняет в измене Януковича и Ющенко

На XVII съезде Прогрессивной социалистической партии Украины ее лидер Наталия ВИТРЕНКО призывала объявить "за государственную измену" импичмент Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а также обвинила в измене лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, съезд ПСПУ состоялся в субботу в Донецке.

По словам Н.ВИТРЕНКО, В.ЮЩЕНКО втягивает Украину в НАТО, что "противоречит решению всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, что закрепил нейтральный статус Украины".

По предложению Н.ВИТРЕНКО съезд принял резолюцию, в которой требует от Верховной Рады Украины начать процедуру импичмента Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Лидер ПСПУ также заявила, что Партия регионов предала ее, когда не поддержала предложение фракции блока Н.ВИТРЕНКО в областном совете о признании Донецкой области «территорией без НАТО», а также, по словам Н.ВИТРЕНКО, "размыла и выхолостила предлагаемую нами суть решения в Харьковском, Луганском и Запорожском облсоветах".

Лидер ПСПУ также заявила, что Партия регионов "еще получит по заслугам, еще все впереди". "И пусть Партия регионов знает - мы не собираемся молчать, мы не собираемся соглашаться с их изменой, мы будем идти дальше", - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО.

Однако здесь же она уточнила, что ее политическая сила готова простить Партию регионов "за измену", если они "будут вместе с нами".

"И если они будут вместе с нами, тогда мы забудем их вину во имя спасения страны. Не будут с нами – мы останавливаться не намереваемся", - отметила Н. ВИТРЕНКО.