Кожара призывает иностранных политиков не делать безответственных заявлений

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Читайте такжеЕС должен помешать бегству украинских олигархов в случае введения ЧП – евродепутатПо его словам, информация, которая содержится в заявлении депутата Европейского парламента, сопредседателя группы «Зеленые/Европейский свободный альянс» в Европарламенте Ребекки Хармс, не отвечает действительности. «Никаких паспортов, кроме паспортов граждан Украины, у упомянутых в заявлении депутата Европарламента украинских политиков, нет», - отметил Кожара.

Он подчеркнул, что «заявление Ребекки Хармс содержит недопустимые оценки, которые базируются на безосновательных предположениях». «Призываю всех иностранных политиков избегать поспешных заявлений, тщательным образом проверять информацию прежде, чем ее обнародовать», - сказал Кожара.

Читайте такжеАзаров назвал ложью информацию о его австрийском гражданствеКак сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европейского парламента влиятельный европарламентарий Ребекка Хармс заявила, что Европейский Союз должен принять меры, чтобы предотвратить бегство причастных к насилию украинских олигархов и правительственных чиновников, которые имеют паспорта стран ЕС, в случае введения чрезвычайного положения в Украине. "Ситуация, как кажется, вызывает большую-большую обеспокоенность. В частности это касается олигархов и возможности того, что они могут покинуть страну. Некоторые из них, конечно, имеют паспорта стран ЕС - например, Австрии. Есть возможность, что они выедут из страны... Европейский парламент должен исправить слабую позицию Европейской Комиссии в этом вопросе", - сказала Хармс. Она назвала по крайней мере три фамилии главных украинских правительственных чиновников и парламентариев, которые имеют паспорта Австрии.

Позднее Радио «Свобода» сообщило, что Хармс заявила: «Арбузов, Клюев и Азаров – люди, на которых лежит ответственность за насилие и террор в Украине, – владеют паспортами Австрии и могут свободно посещать ЕС».

В то же время, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко категорически опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что Николай Азаров имеет гражданство Австрии. А сам экс-премьер на своей странице в Facebook написал: «Я никогда ни в одно европейское государство не обращался с просьбой о предоставлении мне паспорта. Поэтому официально заявляю, что информация, которая сейчас распространяется обо мне в СМИ, является ложью!».

Впоследствии пресс-секретарь главы Администрации Президента Украины сообщил, что глава АП Андрей Клюев имеет паспорт гражданина Украины, и никаких других паспортов у него нет.