Amnesty International требует немедленно расследовать дело Булатова

Международная правозащитная организация Amnesty International требует немедленно расследовать «варварский акт» похищения и пыток лидера Автомайдана Дмитрия Булатова.

Об этом говорится на сайте организации.

"Украинская власть должна немедленно начать расследование дела Дмитрия Булатова и привлечь к ответственности тех, кто совершил это варварское преступление против известного организатора протестов", - отметил директор региональной программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен.

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Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему пищу и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан .

Милиция рассматривает две версии - похищение Булатова для получения денежных средств и инсценировка похищения с целью совершения провокаций, которые бы вызвали в обществе негативное восприятие.