Активиста Автомайдана Булатова пытаются арестовать в больнице - Княжицкий

17:58, 31 января 2014
Политика
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Одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова пытаются арестовать в клинике "Борис", куда он попал после похищения. 

Об этом в Facebook написал депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий.

"Прямо сейчас милиция пытается арестовать Булатова в Борисе на Бажана. Журналисты и депутаты кто рядом - підтягуйтесь", - написал нардеп. 

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