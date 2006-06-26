Действительно ли крымские здравницы снизили цены на путевки

На прошлой неделе появилась информация о том, что крымские здравницы, страдая от недостатка отдыхающих, якобы уже снижают цены на отдых в июле-августе. «Комсомолка» решила проверить, так ли это.

- Сомневаюсь, что руководство здравниц пойдет на такой шаг, - сказала «Комсомолке» начальник отдела инвестиционной политики и рекламно-информационной деятельности Министерства курортов и туризма Крыма Эльвира Кизилова. - С начала лета подорожали коммунальные услуги, бензин. И цены на путевки выросли на 20 процентов не от хорошей жизни. В подобных условиях руководители сами решают: бороться за прибыль, сработать «в ноль» или даже себе в убыток. Возможно, дешевле продают горящие туры - те, от которых внезапно отказались операторы. Частные мини-пансионаты тоже могут позволить себе при недостатке отдыхающих немного снизить цены, а потом компенсировать убытки в разгар сезона.

После этого корреспондент «КП» решила самостоятельно заказать путевку.

- У нас вы сейчас вряд ли что-то найдете, - сообщили в санатории «Утес» (Большая Алушта). - Санаторий переполнен, очень много заказов. После 5 июля туроператоры подтвердят их, и только тогда можно будет говорить о свободных местах. Но, скорее всего, дешевых, самых ходовых номеров по 95 грн./сутки, уже не останется. Возможно, будут люксы по 245-280 грн. В «Волге», что в поселке Кореиз, мне сказали, что на июль уже заняты все стандартные номера с удобствами, осталось только немного с частичными, а также люксы. Немного мест оказалось и в «Узбекистане», и в «Украине». А в феодосийском санатории «Восход» меня вообще «обрадовали» отсутствием любых номеров на июль: все занято, отдыхающие прибывают каждый день. Посоветовали заказать номер на август, только сделать это в ближайшие недели, а то места раскупят очень быстро. Судакский «Полет», как выяснилось, в июле тоже будет набит под завязку. Короче говоря, ЮБК, как и раньше, пользуется спросом.

КСТАТИ

Где отдых дешевле? (10 суток) Крым* $500 Турция 3* $440 Тунис 3* $710 Египет 3* $664

* Проживание в санатории в номере с удобствами, свой пляж, 3-4-разовое питание

с выбором меню).

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, если купить путевку не получается?

1. Поехать «дикарем»

2. Поискать в Интернете частные пансионаты, у которых нет денег на рекламу.

3. Попытаться купить «горящую путевку» в турфирме.

Комсомольская правда