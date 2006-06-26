Кому Тимошенко отдаст ”Нафтогаз”

Кресло руководителя НАК "Нафтогаз Украины" может возглавить человек группы "Приват".

Об этом в понедельник сообщает "Дело" со ссылкой на одного из депутатов.

По словам издания, самыми проблемными стали четыре должности, в частности, должность министра топлива и энергетики, министра экономики, главы Фонда госимущества и главы НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Сергея Терехина, "по НАК Тимошенко еще в прошлом году говорила, что надо проводить открытый конкурс".

"Чтобы, с одной стороны, человек был не с улицы, а с другой - не завязанный в коммерческих интересах", - отметил он.

"Что касается министра ТЭК и главы НАК, не исключено, что это будут хорошие специалисты, но не из числа членов фракции", - сказал член БЮТ Анатолий Семинога.

Небольшую рокировку в состав Кабмина может внести решение "Нашей Украины" о том, что Юрий Луценко останется на посту главы МВД.

Однако за это социалисты должны будут отдать доставшееся им по квоте место министра транспорта и связи.

Если же СПУ согласится на предложение "Нашей Украины", то главой Минтранссвязи, вероятно, останется нынешний министр Виктор Бондарь.

Украинская правда