Силовий варіант розгону Майдану залишається дуже ймовірним - Парубій

Про це в прямому ефірі "5 каналу" заявив комендант Майдану, народний депутат фракції "Батьківщина" Андрій Парубій, пише Gazeta.ua.

"Є абсолютно реалістичний силовий сценарій. Є група "яструбів" у владі, які переконують всіх навколо, що Майдан можна зачистити за 15 хвилин. Є така група людей, які дуже тиснуть, щоб отримати на це політичне добро. Тому силовий сценарій нападу на Майдан залишається дуже і дуже ймовірним", - заявив Парубій.

Разом з тим, за його словами, самооборона Майдану готова до такого варіанту розвитку подій. "Ми 70 ночей на Майдані, і не було жодної ночі, щоб не було інформації, що нас будуть штурмувати. Для нас ці повідомлення стали вже звичними, як і наша готовність до штурму. Ми в готовності кожен день, щоб відбити цю атаку", - сказав депутат.

За словами Парубія, зараз в Київ "стягнуто неймовірну кількість "Беркуту", величезна кількість "тітушок", які тепер палять наші автомобілі". "Це терор, і він триває щодня. Тобто, влада продовжує атакувати, і ми розуміємо, що зараз у них зібрано дуже багато сил навколо Майдану. Зараз у Києві перебуває близько 12 тис людей у формі і близько 3-5 тис бойовиків - я маю на увазі не просто тих "титушек", яких багато, а бойовиків-спортсменів. Часто ці люди озброєні, іноді - ні, але це не просто мітингувальники, які приїхали в Маріїнський парк, а люди, яких привезли для участі в бойових операціях проти Майдану і силових діях", - заявив він.

"Ми орієнтуємося в тому, яка їх кількість, і в тому, де вони знаходяться, і ми зміцнюємо і організовуємо охорону Майдану так, щоб відбити атаку і "Беркута", і "тітушок" - вони дуже часто виробляють план атаки "з середини". У нас є достатньо інформації, щоб орієнтуватися, які можливі атаки. Я скажу більше - дуже багато їх атак ми зупинили тому, що знали їх плани наперед, озвучували їх, і це насправді змінювало їх плани", - додав народний депутат.

Він переконаний, що система оборони Майдану "є не менш, а може бути і більш ефективною, ніж їх система нападу".

"Але головне - наші люди набагато більш мотивовані, тому що вони приїхали на Майдан не за 250 грн в день, а для того, щоб стояти за свої сім'ї, своїх дітей, за Україну. І якщо влада це усвідомлює, то думаю, у них вистачить здорового глузду, щоб не робити провокаційні дії проти Майдану, тому що це може дуже погано для них закінчитися", - заявив Парубій.