В сети появилось фото избитого Булатова

По предварительной информации один из лидеров движения Автомайдана Дмитрий Булатов нашелся.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Юрий Стець.

"Предварительная информация, Булатов нашелся!!! Будто живой!!! Пока все.... Буду інформувать...", - сначала написал он.

"Мне, и на 5-ый канал, позвонил сотрудник одного из министерств. И подтвердил эту информацию... Эту информацию я сообщил журналистам 5-ого и другим коллегам, из тех, кому мог сообщить подробности не по телефону...Источник указал, что вместе с журналистами уже едут на место, откуда был телефонный звонок, голос похож на голос Дмитрия... Пока все..." - написал впоследствии депутат.

Напомним, один из лидеров движения Автомайдан Дмитрий Булатов, который не раз выступал перед Євромайданом со сцены и поддерживал деятельность протестующих, бесследно исчез. Последний раз он выходил на связь 22 января.