Мила Йовович молится за мирное решение конфликта в Украине

На своей странице в Facebook она написала, что молится за мирное урегулирование конфликта в Украине.

"Когда я сажусь читать новости, и вижу невероятные кадры того, как через свою веру страдают мои украинские братья и сестры, мое сердце начинает болеть. Я много молюсь за то, чтобы мирное решение было найдено. Украина, Я ВЕРЮ В ТЕБЯ!", - пишет Мила Йовович.