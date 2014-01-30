Мила Йовович молится за мирное решение конфликта в Украине

21:28, 30 января 2014
Политика
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Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович выразила свою поддержку Украине.

Фото з Facebook

На своей странице в Facebook она написала, что молится за мирное урегулирование конфликта в Украине.

"Когда я сажусь читать новости, и вижу невероятные кадры того, как через свою веру страдают мои украинские братья и сестры, мое сердце начинает болеть. Я много молюсь за то, чтобы мирное решение было найдено. Украина, Я ВЕРЮ В ТЕБЯ!", - пишет Мила Йовович.

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