После Олимпиады в Сочи давление России на Украину увеличится - эксперт
20:34, 30 января 2014Политика
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После завершения зимней Олимпиады в Сочи давление России на Украину увеличится, что может привести к силовому сценарию разрешения политического кризиса в стране.
После Олимпиады в Сочи давление России на Украину увеличится - Головаха
"Более того, после Олимпиады вновь увеличится давление России, и это может катализировать принятия ужасных решений властью", - отметил социолог, доктор философских наук Евгений Головаха.
Он также добавил, что власть находятся в психологическом напряжении, передает Еспресо.TV.
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