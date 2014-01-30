После Олимпиады в Сочи давление России на Украину увеличится - эксперт

20:34, 30 января 2014
Политика
1 0

После завершения зимней Олимпиады в Сочи давление России на Украину увеличится, что может привести к силовому сценарию разрешения политического кризиса в стране.

Головаха

"Более того, после Олимпиады вновь увеличится давление России, и это может катализировать принятия ужасных решений властью", - отметил социолог, доктор философских наук Евгений Головаха.

Он также добавил, что власть находятся в психологическом напряжении, передает Еспресо.TV. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter