Как митингующие и правоохранители спасаются от мороза на Грушевского
19:53, 30 января 2014Политика
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Несмотря на сильные морозы, митингующие и правоохранители не покидают своих позиций на улице Грушевсьеого в центре Киева.
Как митингующие и правоохранители спасаются от мороза на Грушевского / Фото: REUTERS
В Украине ожидаются арктические морозы до минус 25 градусов. Даже днем также будет очень холодно, - 13-25 градусов. Не смотря на это, митингующие и правоохранители не покидают своих позиций на улице Грушевского.
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