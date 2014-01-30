Как митингующие и правоохранители спасаются от мороза на Грушевского

19:53, 30 января 2014
Политика
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Несмотря на сильные морозы, митингующие и правоохранители не покидают своих позиций на улице Грушевсьеого в центре Киева. 

REUTERS

В Украине ожидаются арктические морозы до минус 25 градусов. Даже днем также будет очень холодно, - 13-25 градусов. Не смотря на это, митингующие и правоохранители не покидают своих позиций на улице Грушевского.

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