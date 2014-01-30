В Черкасской области суд освободил четырех активистов Автомайдана
Городищенский районный суд Черкасской области вечером 29 января отпустил под личные обязательства активистов Автомайдана.
Об этом сегодня сообщил председатель Черкасской областной организации партии "УДАР" Виталий Иляшенко в соцсети «Фейсбук».
По его словам, «их фамилии: Кирилюк Сергей Николаевич, Мартыненко Вадим Николаевич, Хвостенко Виталий Александрович, Холодий Игорь Богданович. Ребята уехали домой»
Читайте такжеАвтомайдан изнутри: за что преследуют активистовИляшенко также сообщил, что сегодня он направил заместителю председателя Черкасской ОГА Эдуарду Ивакину список случайных и социально уязвимых лиц, которые были задержаны в центре города Черкасс 23 января. Заместитель председателя Черкасской ОГА ответил, что он принял список и контролирует его.
Как сообщал УНИАН, вечером 29 января Городищенский районный суд Черкасской области освободил трех активистов Автомайдана, признав их невиновными.
Читайте такжеЗа массовые беспорядки в Киеве задержали почти 100 человек, 21 активист арестован - МВДРанее Сосновский районный суд Черкасс избрал одному из лидеров Автомайдана Сергею Хаджинову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Также в Черкасской области в судах рассматривались дела других 18 участников Автомайдана, задержанных ночью 27 января во время второй попытки занять Черкасскую ОГА.