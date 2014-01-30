В Черкасской области суд освободил четырех активистов Автомайдана

Об этом сегодня сообщил председатель Черкасской областной организации партии "УДАР" Виталий Иляшенко в соцсети «Фейсбук».

По его словам, «их фамилии: Кирилюк Сергей Николаевич, Мартыненко Вадим Николаевич, Хвостенко Виталий Александрович, Холодий Игорь Богданович. Ребята уехали домой»

Читайте такжеАвтомайдан изнутри: за что преследуют активистовИляшенко также сообщил, что сегодня он направил заместителю председателя Черкасской ОГА Эдуарду Ивакину список случайных и социально уязвимых лиц, которые были задержаны в центре города Черкасс 23 января. Заместитель председателя Черкасской ОГА ответил, что он принял список и контролирует его.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 января Городищенский районный суд Черкасской области освободил трех активистов Автомайдана, признав их невиновными.

Читайте такжеЗа массовые беспорядки в Киеве задержали почти 100 человек, 21 активист арестован - МВДРанее Сосновский районный суд Черкасс избрал одному из лидеров Автомайдана Сергею Хаджинову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Также в Черкасской области в судах рассматривались дела других 18 участников Автомайдана, задержанных ночью 27 января во время второй попытки занять Черкасскую ОГА.