Богатырева призвала сообщать в Минздрав о нападениях на врачей-волонтеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом она заявила на брифинге.

Богатырева считает безосновательными утверждения о том, что медики-волонтеры на Майдане выполняют какую-то другую роль, чем работники киевских учреждений здравоохранения, в которые доставляют пострадавших во время массовых акций.

Руководитель Минздрава выразила обеспокоенность по поводу попыток политизировать вопрос предоставления медицинской помощи и втянуть медиков в политическое противостояние.

При этом Богатырева отметила, что ей очень неприятно и оскорбительно слышать о том, что медики в учреждениях здравоохранения вроде бы «сдают» тех, кто поступает к ним с повреждениями и травмами, стражам порядка.

«Ни одного случая, когда бы медик не оказал помощи больному, или позволил при тяжелом состоянии человека проводить с ним какие-то действия следователю или юридического характера, не было», – отметила министр, подчеркнув, что не зафиксирован ни один случай, когда бы медик повел себя не профессионально или не в пользу больному.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что правоохранители вроде бы «охотятся» на волонтеров-медиков, пытаясь наносить им травмы и повреждения, Богатырева отвечала: «Если есть такие факты, конкретные пострадавшие, я призываю их обязательно дать нам об этом знать». До сих пор, сообщила министр, с подобной информацией в Минздрав никто не обратился ни из профсоюзов медицинских работников, ни из других организаций.