Спецпосланник ООН: Необходимо как можно быстрее урегулировать кризис мирным путем

Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества Украины, сообщили УНИАН в Международном фонде "Возрождение".

Спецпосланник генсекретаря ООН также выразил солидарность с народом Украины и отметил важную роль гражданского общества в процессе урегулирования политического кризиса.

Участники встречи с украинской стороны подчеркнули недопустимость нарушений прав человека, привели конкретные факты таких нарушений, рассказали о случаях пыток в отношении протестующих со стороны государственных органов во время мирных протестов и силового противостояния, указали на неоправданное сужение основных свобод и создание правовых ограничений в деятельности общественных организаций, подчеркивается в сообщении. Гражданские активисты отмечали наличие задокументированных фактов грубого нарушения прав человека.

Представители общественных организаций отметили асимметрию ситуации, в которой находятся лидеры протеста и власть во время мирных переговоров. Именно власть допустила грубые нарушения фундаментальных прав человека и не пошла на наказание своих представителей, которые совершали такие нарушения и совершают их дальше. Отмечалось, что только голосование в Верховной Раде Украины не способно обеспечить мирное урегулирование политического кризиса, поскольку противостояние давно вышло за пределы формата политической борьбы в рамках парламентского большинства и оппозиции.

Участники встречи, как говорится в сообщении, также указали на факты и преступный характер сращения представителей правоохранительных органов и криминальных группировок, совершающих насильственные действия в отношении участников протестов в регионах. Речь шла о безотлагательной необходимости восстановить законность и справедливое правосудие, что, по мнению участников встречи, будет способствовать прекращению насилия всеми сторонами конфликта и позволит восстановить доверие между ними.

Серри поблагодарил присутствующих за встречу и еще раз выразил стремление содействовать мирному разрешению политического кризиса в Украине.