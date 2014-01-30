«Батькивщина» требует законом запретить использование оружия против митингующих

Как сообщается на сайте ВР, авторами проекта постановления являются народные депутаты Украины из фракции «Батькивщины» Роман Илик, Степан Курпиль, Юрий Одарченко, Александр Чорноволенко.

Документом предлагается запретить применение оружия, в том числе нелетального действия, против участников мирных шествий, митингов и демонстраций. Единственным исключением должно быть отражение непосредственного нападения, которое угрожает жизни и здоровью человека. Одновременно подтверждается категорический запрет на применение силы против журналистов, которые освещают массовые акции протестов.

Кроме того, законодательная инициатива предусматривает отмену Кабмином постановлений: №12 «Об утверждении Порядка проведения дополнительных мер по защите безопасности граждан», № 13 «О внесении изменений в пункт 12 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка», №14 «О внесении изменений в пункт 16 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка» от 22 января 2014 года как создающих опасность для жизни людей.

Как сообщалось, упомянутыми постановлениями Кабмин, в частности, позволил силовикам использовать водометы против участников протестов даже при минусовой температуре воздуха и расширил перечень спецсредств, которые стражи порядка могут использовать при охране общественного порядка.

Кроме того, в соответствии с упомянутыми постановлениями, органы внутренних дел в случае наличия информации о возможных нарушениях общественного порядка, угрозы совершения экстремистских действий, нарушения законодательства во время проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций имеют право временно ограничивать движение транспортных средств на улицах, дорогах, объектах (территориях) и временно ограничивать доступ граждан на отдельные участки местности и объекты.