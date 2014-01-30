Аэропорт «Симферополь» не работает из-за непогоды

Международный аэропорт «Симферополь» в четверг не принимает и не отправляет рейсы из-за плохой погоды - обледенела взлетно-посадочная полоса, а обработать ее спецсредствами мешает сильный ветер.

Об этом УНИАН сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

На онлайн-табло на сайте предприятия видно, что отменены 11 рейсов на вылет (Киев, Москва, Ташкент, Стамбул) и столько же на прилет (те же города). Еще два рейса на прилет – в 21.00 из Киева и в 22.40 из Москвы – пока значатся с пометкой «по расписанию».

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Как сообщал УНИАН, в Крыму 30 января объявили чрезвычайную ситуацию из-за сложных погодных условий.

Справка УНИАН. Аэропорт «Симферополь» построен в 1936 году, сейчас он может принимать все типы пассажирских и грузовых воздушных судов.