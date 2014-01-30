Прокуратура Крыма разрешила деятельность "Свободы" на полуострове

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«Не так давно, 27 января, парламент Крыма распространил решение, одним из пунктов которого запрещал деятельность ВО «Свобода», мы этот пункт опротестовали, потому что подобное решение противоречит действующему законодательству», - пояснила пресс-секретарь прокураты Крыма Наталья Бояркина. - И 29 января внесли в Верховный Совет АРК представление с требованием отменить пункт о запрете деятельности и символики ВО «Свобода» на территории автономии».