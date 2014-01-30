На Донетчине на пяти участках дорог закрыто движение из-за сугробов - ГАИ

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ в Донецкой области, на автодорогах области общего пользования и в населенных пунктах в связи со снегом движение транспортных средств затруднено, на некоторых участках невозможно, на дорожном покрытии - снежный накат, снежные заносы, гололедица.

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В настоящее время остаются закрытыми до ликвидации снежных заносов следующие проблемные участки на автодорогах области:. автодорога Н-20 «Славянск - Донецк - Мариуполь» 140 - 221 км (выезд из г.Донецка, с. Андреевка через Волновахский район , въезд в г. Мариуполь); автодорога Т-08-03 «Запорожье - Мариуполь» 177 - 220 км (Володарский и Першотравневый районы от границы Запорожской области до г. Мариуполя); автодорога Т-05-17 «Енакиево - Шахтерск - Амвросиевка – КПП «Успенка» 48 - 93 км (Шахтерский район, Амвросиевский район от г. Шахтерска до пгт. Кутейниково); автодорога Т-05-08 «Донецк-Новоазовск-Седово» 13 -128 км (Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский районы от границы г.Донецка до пгт. Седово ); автодорога Т- 05-23 « от / Н-20 / - Кременовка - Ялта» 0 - 63км ( Володарский и Першотравневый районы от примыкания к автодороге Н-20 до пгт. Ялта).

На автодороге М- 04 «Знаменка - Луганск - Изварино» - выезд из г.Донецка через г. Красноармейск в направлении Днепропетровской области (и обратно) временно введено ограничение для движения грузовых транспортных средств.

Читайте такжеВ Хмельницкой области снежные сугробы по 25 см: на расчистку брошена армия (фотогалерея)На указанной автодороге работниками ГАИ с целью недопущения дальнейшего скопления транспортных средств и создания заторов осуществляются регулировочно- распорядительные действия.

В сообщении также отметили, что за прошедшие сутки Госавтоинспекцией совместно с МЧС и работниками дорожных и коммунальных организаций оказана помощь по восстановлению движения более чем 170 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.