В России задержали жителей Казани, которые сообщили о минировании вокзала во Львове

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, об этом им сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Как отмечается в сообщении, оба задержанных доставлены для дачи показаний в отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, во Львовское областное управление милиции поступило сообщение из дежурной части подразделения МВД города Казани Республики Татарстан (Российская Федерация) о возможном взрыве на железнодорожном вокзале Львова. Им на оперативную линию позвонил по телефону житель города Казани, который назвал свою фамилию, имя, домашний адрес и сообщил, что 27 января в 15.00 произойдет взрыв на железнодорожном вокзале Львова в Украине.

Из здания вокзала во Львове провели эвакуацию около 60 работников вокзала и значительного количества пассажиров.

В результате проведенных мероприятий взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории вокзального комплекса обнаружено не было.