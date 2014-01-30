Сильные морозы не влияют на настроения Майдана

Коменданты утверждают, что сильные морозы не повлияли на жизнедеятельность Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат от «Батькивщины», комендант Степан Кубив на брифинге отметил, что «мы умеем качественно жить и при этой температуре, которая была вчера ночью, и которая будет сегодня».

«Абсолютно никаких поломок, сбоев электроэнергии, и работа дизель-генераторов абсолютно нормальная», - сказал он.

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Также Кубив добавил, что в продуктовой корзине майдановцы сделали акцент на горячую пищу.

Кроме того, комендант Михаил Блавацкий отметил, что «мы создали 2 пункта обогрева: одну палатку поставили на улице Грушевского, вторую - рядом с Домом профсоюзов».

Также он добавил, что постоянно дежурят группы по 5 человек, которые «ходят и смотрят, чтобы никто не пострадал от переохлаждения».