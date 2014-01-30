Баррозу напомнил, что ЕС все еще предлагает Украине ассоциацию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу на совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском.

"Предложение, которое сделал Европейский Союз относительно Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, остается на столе", - сказал Президент Еврокомиссии.

"Но это не самая неотложная проблема сейчас. Самым горячим вопросом, которым я очень обеспокоен, является остановка насилия в Украине и поиск политического решения", - добавил Баррозу.