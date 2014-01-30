Польша предлагает лечить у себя раненых евромайдановцев - депутат

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

По словам Кубива, «сегодня Штаб нацсопротивления получил предложения от нескольких правительств европейских стран, которые готовы помочь принять наших больных активистов. В первую очередь тех, кто требует быстрого и качественного лечения. В частности, Польша готова принять 15 человек».

Однако, по словам другого коменданта Михаила Блавацкого, раненым будет сложно воспользоваться таким предложением.

«Проблема в том, что против них возбуждены уголовные дела, а это делает невозможным выезд», - сказал комендант.

Он сообщил также, что польская сторона даже готова прислать за этими людьми правительственный самолет и забрать их на лечение без виз.

«Это тема для обсуждения с властями, возможно, с Президентом», - подчеркнул Блавацкий.

Как сообщал УНИАН, 24 января Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о решении Литвы принять на лечение раненых во время беспорядков в Киеве.