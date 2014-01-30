Евромайдан оплачивает все счета за аренду зданий - комендант

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Степан Кубив.

Он сообщил, что за время аренды протестующими Дома профсоюзов было возмещено 300 тыс. грн. 1,5 млн. грн оплачено в целом включительно с коммунальными платежами за электроэнергию и водоотвод.

Кубив прибавил, что около 240 тыс. грн оплачено за аренду Октябрьского дворца.

Также он сообщил, что поручил оформить соответствующие соглашения об аренде и субаренде и оплатить соответствующие счета.

Относительно аренды здания КГГ Кубив отметил: «Я не имею точной информации, но я имел встречу с руководителем хозяйственного отдела и все счета, которые будут выставлены, мы оплатим».

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября 2013 г. проходят многотысячные акции против решения власти прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Позже протестующие заняли Октябрьский дворец, а 25 января 2014 г. – Украинский дом.