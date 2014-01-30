ПАСЕ признала роль Рады в отмене спорных законов - ПР

Об этом сообщил народный депутат, член парламентской фракции ПР, вице-президент ПАСЕ Иван Попеску, комментируя итоги обсуждения вопроса о функционировании демократических институтов в Украине во время заседания ассамблеи в Страсбурге в четверг, 30 января.

«В результате очень жестких дебатов и переговоров в первоначальный текст (резолюции), который изначально был направлен на критику одной из сторон, прошли поправки, подчеркивающие, что насильственные действия, направленные против военнослужащих, в демократическом обществе недопустимы. Во-вторых, в резолюции также подчеркивается, что Верховная Рада отменила спорные вопросы (законы, принятые 16 января. - Ред.)», - отметил Иван Попеску.

По его словам, ассамблея также признала тот факт, что ВР может использовать все доступные инструменты для мирного урегулирования кризиса путем переговоров и на уровне законодательства.

«Это очень важный вопрос, поскольку некоторые политические силы и отдельные парламентарии Совета Европы высказывались за то, чтобы применить в отношении Украины санкции. Однако в связи с тем, что все-таки Президент и лидеры оппозиции начали вести диалог, в настоящий момент ассамблея не желает рассматривать вопрос о возможном приостановлении права украинской делегации на голосование в ПАСЕ», - сообщил парламентарий.

Он также добавил, что ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу ожесточенных столкновений и провокаций, которые инициировали «радикально настроенные протестующие правого толка».

«Таким образом, если в первоначальном документе все было направлено исключительно на критику власти, то окончательный его вариант более сбалансирован. В итоге ПАСЕ призвала стороны противостояния в Украине воздержаться от насилия и решать существующие проблемы исключительно за столом переговоров», - сказал политик.

По итогам принятия этого документа, скорее всего, в феврале в Украину приедут содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ для того, чтобы посмотреть, как развиваются события в нашей стране.

«Я призывал всех парламентариев в Совете Европы, у которых есть коллеги в Украине, посылать сигнал о необходимости вести дискуссию исключительно за столом переговоров, чтобы в дальнейшем не допустить эскалацию конфликта. Большинство выступающих поддержали призыв не допустить силового противостояния», - подытожил народный депутат.