Резолюция ПАСЕ относительно Украины стала «пощечиной» нынешней власти - депутат
Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко считает, что принятием резолюции члены ПАСЕ выразили свое возмущение истязаниям и пыткам по отношению к украинцам со стороны спецподразделений.
Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция относительно Украины стала своеобразной «международной пощечиной» нынешней власти.
Об этом заявила народный депутат от «УДАРа», член украинской делегации Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
«В резолюции впервые за всю историю членства Украины в Совете Европы жестко осуждается давление России на Украину и политический и экономический шантаж со стороны этой страны. Ассамблея напоминает России о ее обязательстве отказаться от подобной политики», - заметила Геращенко.
Она подчеркнула, что все делегации стран-членов ПАСЕ хорошо осведомлены о нарушении прав человека в Украине и этой резолюцией выразили свое возмущение истязаниям и пыткам по отношению к украинцам со стороны спецподразделений. «Украинская делегация из-за действий власти была очень близка к лишению ее права голоса. И этот риск остается, потому что на апрельской сессии дебаты по ситуации в Украине продолжатся», - отметила народный депутат.
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Геращенко подчеркнула, что ПАСЕ выразила жесткую оценку «контраверсионным и антипротестным» законам, которые были приняты парламентом 16 января и осудила способ их принятия. Народный депутат подчеркнула, что резолюция является «серьезной международной пощечиной нынешний власти, которая своей бездумной политикой уничтожает не только свою репутацию, но и имидж Украины».
Кроме того, прибавила Геращенко, в ПАСЕ внимательно следили за вчерашним голосованием в Верховной Раде и обеспокоены тем, что принятый закон не учитывает позиции протестующих и оппозиции.
«Украинские депутаты от оппозиции отмечают, что «закон о заложниках», который Партия регионов проголосовала, в очередной раз не читая, только углубляет политический кризис и противостояние и не решает проблему освобождения политических заключенных», - сказала депутат от «УДАРа».