Резолюция ПАСЕ относительно Украины стала «пощечиной» нынешней власти - депутат

Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция относительно Украины стала своеобразной «международной пощечиной» нынешней власти.

Об этом заявила народный депутат от «УДАРа», член украинской делегации Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«В резолюции впервые за всю историю членства Украины в Совете Европы жестко осуждается давление России на Украину и политический и экономический шантаж со стороны этой страны. Ассамблея напоминает России о ее обязательстве отказаться от подобной политики», - заметила Геращенко.

Она подчеркнула, что все делегации стран-членов ПАСЕ хорошо осведомлены о нарушении прав человека в Украине и этой резолюцией выразили свое возмущение истязаниям и пыткам по отношению к украинцам со стороны спецподразделений. «Украинская делегация из-за действий власти была очень близка к лишению ее права голоса. И этот риск остается, потому что на апрельской сессии дебаты по ситуации в Украине продолжатся», - отметила народный депутат.

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Геращенко подчеркнула, что ПАСЕ выразила жесткую оценку «контраверсионным и антипротестным» законам, которые были приняты парламентом 16 января и осудила способ их принятия. Народный депутат подчеркнула, что резолюция является «серьезной международной пощечиной нынешний власти, которая своей бездумной политикой уничтожает не только свою репутацию, но и имидж Украины».

Кроме того, прибавила Геращенко, в ПАСЕ внимательно следили за вчерашним голосованием в Верховной Раде и обеспокоены тем, что принятый закон не учитывает позиции протестующих и оппозиции.

«Украинские депутаты от оппозиции отмечают, что «закон о заложниках», который Партия регионов проголосовала, в очередной раз не читая, только углубляет политический кризис и противостояние и не решает проблему освобождения политических заключенных», - сказала депутат от «УДАРа».