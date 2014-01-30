Эксперт не исключает сценария по расколу Украины
Заместитель генерального директора по международным вопросам Центра Разумкова Валерий Чалый не исключает возможности реализации сценария по расколу Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
«Сейчас это пока нереалистичный сценарий, но я его не могу исключить», - сказал Чалый, отметив, что в настоящее время раскол Украины является реальной угрозой.
Он считает, что украинские политики не должны поддаваться влияниям извне.
«Если будут серьезные внешние влияния, тогда, к сожалению, ситуация может еще больше обостриться. Если украинцы внутри будут это решать, я не вижу возможностей реализации такого сценария», - прибавил он.
Чалый также отметил, что на сегодняшний день в Украине намного больше объединительных факторов, чем разъединяющих .
В свою очередь первый чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии Леонтий Сандуляк заметил, что не верит в возможность раскола Украины.
«Я не верю в то, что может быть раскол Украины, этого просто не допустят сами украинцы. Это политические спекуляции, работа «пятой колонны» в Украине, которая, к сожалению, очень мощная», - сказал он.