Эксперт не исключает сценария по расколу Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас это пока нереалистичный сценарий, но я его не могу исключить», - сказал Чалый, отметив, что в настоящее время раскол Украины является реальной угрозой.

Он считает, что украинские политики не должны поддаваться влияниям извне.

«Если будут серьезные внешние влияния, тогда, к сожалению, ситуация может еще больше обостриться. Если украинцы внутри будут это решать, я не вижу возможностей реализации такого сценария», - прибавил он.

Чалый также отметил, что на сегодняшний день в Украине намного больше объединительных факторов, чем разъединяющих .

В свою очередь первый чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии Леонтий Сандуляк заметил, что не верит в возможность раскола Украины.

«Я не верю в то, что может быть раскол Украины, этого просто не допустят сами украинцы. Это политические спекуляции, работа «пятой колонны» в Украине, которая, к сожалению, очень мощная», - сказал он.