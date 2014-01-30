Бизнесмен из Коломыи умер от пневмонии на Майдане

Об этом сообщил мэр города Коломыи Игорь Слюзар, который хорошо знал умершего, сообщает ТСН.

"Мы вместе проработали двадцать лет на местном заводе "Сельмаш", я - механиком, он - слесарем. Богдан был очень квалифицированным специалистом, за это мы назвали его "профессор", - рассказал Сегодня Игорь Слюзар.

По его словам, 52-летний Калиняк провел на Майдане почти два месяца. В последнее время он почти без сна и отдыха помогал раненым, делал "черную" работу, оставался на ночные дежурства. Домой Калиняк вернулся больным и усталым. А на днях активиста из Коломыи не стало. "Когда мы впервые увиделись на Майдане, я очень удивился, ведь он был очень спокойным и уравновешенным человеком, никогда не выдавал своих эмоций.

Как оказалось, на Майдане он провел почти все два месяца, четыре раза туда ездил точно. Насколько я знаю, во время столкновений на Грушевского Богдан заработал пневмонию, после того, как там поливали митингующих ледяной водой. Вот он и заболел", - рассказал мэр Коломыи.

Слюзар рассказал, что в 90-х Калиняк ушел в частный бизнес, занимался бытовой техникой и открыл свой магазин. У него остались сын и дочь, а недавно родилась внучка. По мнению мэра Коломыи, Калиняк самостоятельно лечился на Майдане и запустил течение болезни. "Когда приехал сюда, ему стало совсем плохо, если я не ошибаюсь, из-за пневмонии фоне сердечной недостаточности", - рассказал мэр.

По его словам, вчера Богдану Калиняку исполнилось бы 53 года. Похоронят активиста уже сегодня - для этого Народная рада Коломыи выделила деньги, несмотря на то, что семья умершего - вполне состоятельная. "Просто люди понимают, что он ушел из жизни, не из-за собственных амбиции, а во имя каждого из нас и будущего страны", - считает мэр Коломыи.

По словам умершего друга - Виктора Позника - Калиняк много помогал Майдану и деньгами и товаром. "Мы жили в палатках с активистами из восточной Украины. Однажды мы вышли пройтись по Киеву и привели на Майдан почти сорок человек. Богдан был очень добрым человеком, все держал в себе, не умел ругаться и никогда не болел. Даже не могу понять, как его не стало", - рассказал его друг.