Квасневский считает Порошенко возможным кандидатом на пост нового главы Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Звучали мнения, что такую роль мог бы сыграть Петр Порошенко. Это человек, который имеет большой авторитет в оппозиции, с ней связан. С самого начала был на Майдане в 2004 году и одновременно мог сотрудничать с Партией регионов, потому что даже был в правительстве (Николая) Азарова", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, кто мог бы стать новым главой правительства в Украине.

Читайте такжеВ украинской власти начался процесс дезинтеграции - КвасьневскийВ то же время он отметил, что сами украинцы должны договориться об этом между собой.

"Возможно, он является такой фигурой, но мы не можем ничего навязывать, потому что это должен быть суверенный выбор украинцев", - подчеркнул он.

Квасневский также назвал первоочередными задачами в Украине прекратить политический конфликт, спасать экономику и обеспечить честные выборы Президента в 2015 году.

Читайте такжеУкраине нужно правительство национального спасения - Квасьневский Он также сказал, что Евросоюз должен быть готов оказать финансовую помощь для Украины на случай, если Россия заблокирует ранее обещанную свою, а также предоставить перспективу членства украинцам в ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Квасневский заявил, что украинцы должны создать правительство "национального спасения", которое должен возглавить авторитетный человек и необязательно представитель оппозиции.